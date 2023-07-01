Москва, 1 июля, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Некоторые страны наложили вето на участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите Евросоюза и стран Латинской Америки из-за того, что страны глобального Юга имеют другой взгляд на украинский конфликт, нежели коллективный Запад. Об этом 1 июля написал российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Как напомнил Пушков, ранее интернет-издание US News сообщило, что Киев рассчитывает заручиться поддержкой стран Латинской Америки через нахождение на посту председателя ЕС Испании.

«Однако первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка. Глобальный Юг в целом смотрит на военный конфликт иначе, чем Запад, и не готов поддерживать Украину», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июня Пушков написал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит повлиять на Украину, не изыскивая возможности воздействовать на Россию через другие страны.

Сенатор таким образом прокомментировал просьбу Макрона к властям Саудовской Аравии «повлиять» на Москву. Пушков отметил, что такие просьбы косвенно свидетельствуют об утрате Западом рычагов воздействия на Россию.