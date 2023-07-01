Пекин, 1 июля, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Глава космического командования Великобритании Пол Годфри предположил, что Китайская Народная Республика в ближайшие десятилетия сможет начать реализацию проекта по добыче полезных ископаемых на Луне.

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«Китай выпустил «Белую книгу», в которой рассматриваются важнейшие минералы на Луне. Они уже доставили образцы с Луны на Землю. Они хотят пойти дальше в этом направлении», — рассказал Годфри изданию The Times.

Глава британского космического командования отметил, что Российская Федерация и Китай в рамках совместного сотрудничества вкладывают огромные средства в освоение космоса и создание космического оружия.

«Конечно, мы видели демонстрацию гиперзвукового оружия другими странами, в частности Китаем и Россией. Мы продолжаем изучать эту область», — добавил глава космического командования США Джеймс Дикинсон в интервью изданию.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что Россия и Китай выступили за продолжение работы по предотвращению космической гонки вооружений. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что стороны также сошлись в вопросе о неразмещении оружия в космическом пространстве.