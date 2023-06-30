Киев, 30 июня, 2023, 15:09 — ИА Регнум. В ходе попыток наступления украинская армия «была шокирована» масштабом подготовки Вооружённых сил России к их действиям. Об этом 30 июня рассказал командующий подразделением разведывательных дронов сержант ВСУ Георгий Волков в беседе с американской газетой Wall Street Journal.

Алексей Коновалов/ТАСС Работа расчета самоходной гаубицы «Гиацинт-Б» в зоне СВО

«Когда началось наземное наступление ранее в этом месяце, украинцы были своего рода шокированы масштабом российской обороны», — сказал он.

Как отметило издание, российская армия подготовила на линии фронта как минимум три оборонительных рубежа, представляющие собой вырытые тракторами и укрепленные бетоном окопы.

Также российские войска построили укрытия для танков и остальной бронетехники и вымостили гравием дорожки, чтобы тяжёлые машины не застревали в грязи во время дождей.

Как отметил Волков, это всё простые вещи, которые вместе создают большую систему обороны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее The Wall Street Journal написала, что украинские военные перестали использовать западные танки для попыток атак на оборонительные позиции ВС России, после того как столкнулись с жёстким отпором российских военных. По данным издания, теперь ВСУ пытаются наносить точечные удары.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что катастрофические потери под Малой Токмачкой, о которых сообщили аналитики издания Forbes, говорят о качестве минирования, проведенного российскими военными в последние шесть месяцев. Он указал, что такие же результаты ждали ВСУ и на других направлениях, так как Киев в агитационных ролик заявлял, что «русские сразу побегут», и украинская армия в это поверила.

Позднее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации указал, что соотношение сил в рамках спецоперации указывает на необратимость поражения ВСУ, которым не поможет даже поставленное Западом оружие. Российский дипломат уточнил, что конфликт ведёт в росту жертв в украинской армии, напрасно принесённых в ходе продолжающихся боев.