Москва, 30 июня, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Украинские войска в течение последних суток продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском, южнодонецком и купянском направлениях, потеряв в атаках до 380 человек, а также военную технику. Об этом 29 июня сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На донецком направлении бойцы российской группировки войск «Южная» за сутки отбили пять атак в районах населённых пунктов Белогоровка, Красное, Северное, Первомайское и Каменкав ДНР.

«Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также самоходная гаубица «Гвоздика», — говорится в сообщении.

На краснолиманском направлении российские бойцы группировки «Центр» с помощью артиллерии и авиации отразили попытку наступления возле села Кузьмино в ЛНР. Также они насели удары по подразделениям ВСУ, находившимся в районе населённых пунктов Терны, Торское в ДНР и возле Червонопоповки, Невскоого, Червоной, Диброва в ЛНР, пресекли деятельность украинских диверсантов. На этом участке фронта противник потерял более 50 военных, две бронемашины, три автомобиля, две гаубицы Д-30, одну Д-20 и «Гвоздику».

На южнодонецком направлении в районе Времевского выступа подразделения группировки войск «Восток» с помощью ударов артиллерии и авиации отразили атаку мотопехотной роты ВСУ у села Старомайорское на территории ДНР. Кроме того, они нанесли удар по скоплению живой силы и техники украинской армии возле села Левадное в Запорожской области, пресекли разведку боем у села Работино. Всего в районе выступа за сутки ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре бронемашины, два автомобиля, артиллерийскую систему М777, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

На купянском направлении бойцы группировки «Запад» отразили две атаки противника в районе села Новоселовское в ЛНР. Они также с помощью артиллерии и авиации нанесли удар по скоплениям противника у населённых пунктов Синьковка, Каменка в Харьковской области, Новосёловское и Стельмаховка в ЛНР, пресекли деятельность группы диверсантов.

«Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также два автомобиля», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, в западных СМИ в последнее время подтверждают сообщения российской стороны о больших потерях ВСУ и провале контрнаступления. В американской газете Wall Street Journal сегодня, 30 июня, заявили, что украинские подразделения за неполный месяц атак даже не подошли к российским укреплениям, остановившись на расстоянии 15 км от них.

Американские журналисты отмечают, что командование ВСУ, видя большие потери украинской армии, перестало отправлять в атаки крупные силы и западную военную технику. Украинская сторона перешла к тактике точных ударов по российским позициям.