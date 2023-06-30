Москва, 30 июня, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Роскосмос планирует запустить в августе спутник ГЛОНАСС нового поколения, Об этом 30 июня доложил президенту Владимиру Путину глава госкорпорации Юрий Борисов.

mil.ru Юрий Борисов

«Мы поддерживаем группировку ГЛОНАСС, которая даёт соответствующие точности. В августе наши планы — запустить аппарат нового поколения «Глонасс-К2», — сообщил Борисов.

Он также рассказал, что в этому году комическую программу выполняют в срок, без срывов, с января на орбиту запустили 255 аппаратов. Глава Роскосмоса подчеркнул, что идёт не только количественный, но и качественный рост группировки российских спутников.

Борисов доложил, что на орбиту запустили всепогодный спутник дистанционного зондирования Земли «Кондор», который может делать снимки разрешением менее 1 м. Кроме того, Роскосмос завершил формирование группировки спутников на геостационарной орбите для Росгидромета, запустил гидрометеорологический аппарат «Метеор».

«Думаю, что до конца этого года мы значительно улучшим состояние нашей группировки дистанционного зондирования Земли», — заявил Борисов.

В июле прошлого года генеральный конструктор навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщил, что первый спутник нового поколения «Глонасс-К2» планируют запустить до конца 2022 года. Он будет основой космической части навигационной системы до 2050 года.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Путин заявил, что Россия способна выпускать больше спутников. Он поручил сконцентрировать усилия на использовании околоземных орбит. Президент отметил, что нужно переходить от опытно-конструкторских работ к конвейерной сборке, как в это делают в других странах.