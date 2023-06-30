Кызыл, 30 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Жителя республики Тува, участвовавшего в убое лошади, госпитализировали с предварительным диагнозом «сибирская язва» в больницу Кызыла. Об этом 30 июня сообщила прокуратура региона в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирская язва

По информации надзорного ведомства, на стоянке чабанов жителя села Бижиктиг-Хая вели убой лошади для сдачи мяса и 29 июня один из участников этого обратился в районную больницу с жалобами на ухудшившееся самочувствие.

«30 июня 2023 года с предварительным диагнозом «сибирская язва» он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла. В отношении остальных граждан проводятся лабораторные исследования», — говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура Барун-Хемчикского района совместно с региональными управлениями Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии и здравоохранения начали проверку. В районе в связи с этим ввели ограничения.

Как сообщало ИА Регнум, в марте житель деревни Старое Акташево в Цивильском муниципальном округе Чувашии забил на мясо принадлежащего ему заражённого сибирской язвой быка. Мужчина не делал животным прививки. Всего в республике тогда выявили два случая заражения сибирской язвой, обоих заболевших с подтверждённым диагнозом госпитализировали.

Позднее, 27 марта, в Чувашии уничтожили заражённое сибирской язвой мясо забитого быка. Кроме того, были проведены мероприятия по дезинфекции.

А в апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не было выявлено новых случаев заболевания сибирской язвой. По её словам, угрозы массового заражения не было и нет.