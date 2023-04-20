Москва, 20 апреля, 2023, 09:53 — ИА Регнум. На территории России не выявлено новых случаев заболевания сибирской язвой, угрозы массового заражения не было и нет. Об этом 20 апреля заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе поездки в Саратов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирская язва

«Нет», — сказала она в ответ на вопрос о том, были выявлены в России новые случаи заражения этим заболеванием.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что заболевание сибирской язвой имеется в единичных случаях во всех странах мира, и оно очень быстро локализуется и купируется.

«Каких-то рисков массового заражения в РФ не было, нет. Мы тоже контролируем все известные нам очаги», — добавила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта в Чувашии уничтожили мясо забитого бычка, заражённое сибирской язвой. Также в ходе этого были проведены дезинфекционные мероприятия

Ранее в марте житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашии забил на мясо принадлежащего ему быка, который оказался заражён сибирской язвой. Мужчина не делал животным прививки, а также с 2022 года не прививал их против сибирской язвы. Всего в Чувашии выявлено два случая заражения сибирской язвой. Оба заболевших с подтверждённым диагнозом были госпитализированы.