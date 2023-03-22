В Чувашии заразился сибирской язвой третий житель республики

Чебоксары, , 14:05 — REGNUM Ещё у одного жителя Чувашии выявлены симптомы заражения сибирской язвой, это третий случай в республике. Об этом 22 марта сообщили в минздраве региона.

Животноводческая ферма Александр Погожев © ИА REGNUM

Как указали в республиканском минздраве, слова представителя которого приводит РИА Новости, на ухе у жителя региона появилось пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера.

«Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой», — заявили в ведомстве.

Также в минздраве Чувашии уточнили, что такие симптомы были обнаружены во время мониторинга состояния здоровья контактировавших с первым заболевшим сибирской язвой в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта глава Чувашии Олег Николаев написал: у двоих жителей Цивильского района республики подтвердилось заражение сибирской язвой. Оба пациента были госпитализированы с лабораторно подтверждённым диагнозом.