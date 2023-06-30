Москва, 30 июня, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Выпавшего из окна своей квартиры сына актёра Михаила Ефремова прооперировали в столичной больнице. Об этом стало известно 30 июня.

Артем Геодакян/ТАСС Николай и Михаил Ефремовы

«31-летний Николай Ефремов находится на аппарате искусственной вентиляции легких», — сообщил Telegram-канал «112».

Как сообщил источник ИА Регнум, мужчина выпал из окна квартиры на Пролетарском проспекте. Актёра доставили в реанимацию, где диагностировали у него тяжёлую сочетанную травму, требующую срочной операции. Как рассказали его соседи, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учёте у психиатра. По факту этого полиция начала проверку. Сам мужчина заявил, что упал случайно и не имеет ни к кому претензий.