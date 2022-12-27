Москва, 27 декабря, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба России признала оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» нарушившим антимонопольное законодательство. Об этом 27 декабря сообщили в ФАС.

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«Сегодня комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги», ― говорится в сообщении антимонопольного органа.

Теперь «Мегафону» предписано снизить тарифы, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня.

«Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования», ― добавили в ФАС.

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В антимонопольной службе пояснили, что оператор в мае этого года необоснованно повысил тарифы на услуги связи. Изменение тарифов не соответствовало уровню инфляции и росту затрат компании. В ФАС посчитали, что увеличение стоимости услуг без технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила уголовное дело против оператора сотовой связи и мобильного интернета ПАО «Мегафон» из-за необоснованного повышения тарифов.

По данным службы, в мае 2022 года «Мегафон» провел повышение цен на услуги связи для более 16,5 млн своих абонентов в среднем на 12%. ФАС сочла это экономически необоснованным.