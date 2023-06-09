Верхняя Пышма, Свердловская область, 9 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. В Верхней Пышме Свердловской области зафиксированы случаи массового отравления детей в столовой школы № 33, сообщает портал E1.ru со ссылкой на администрацию города.

Иван Шилов ИА REGNUM Роспотребнадзор

Отмечается, что в столовой кормили детей из ближайших лагерей, у всех отравившихся схожие симптомы: рвота, диарея и высокая температура.

«По рекомендации регионального Роспотребнадзора деятельность тех дневных лагерей, в которых зафиксировано заболевание, приостановлена с целью разобщения воспитанников», — сообщили в администрации.

В настоящее время выясняется источник инфекции, лагеря прекратили работу до 12 июня.

Как передавало ИА Регнум, несколько детей отравились антисептиком в одной из школ Москвы. Инцидент произошел в школе «Покровский квартал» 10 марта.

Антисептик оказался в кулере с питьевой водой. Инцидент произошел в столичной школе «Покровский квартал». Пострадали десять человек, пятерых из них госпитализировали.