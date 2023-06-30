Вашингтон, 30 июня, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Команды Национальной хоккейной лиги выбрали хоккеистов для драфта в Нэшвилле 2023 года. В общей сложности клубы выбрали 19 российских спортсменов.

(сс) НХЛ

В список вошли Дмитрий Симашев («Аризона Койотс»), Матвей Мичков («Филадельфия Флайерс»), Даниил Бут («Аризона Койотс») и Михаил Гуляев («Колорадо Эвеланш»). Вышеперечисленные хоккеисты были выбраны в рамках первого раунда драфта.

Во второй и третий раунд драфта соответственно попали Роман Канцеров («Чикаго»), Айдар Суниев («Калгари») и Егор Заврагин («Филадельфия»).

Как передавало ИА Регнум, ранее в НХЛ сообщили, что «Филадельфия Флайерз» выбрал Матвея Мичков под седьмым номером в первом раунде драфта, который проходит 28–29 июня в Нэшвилле (штат Теннесси, США).