Москва, 30 июня, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Заместитель командующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин находится вне стен московского следственного изолятора «Лефортово», сообщил в своём Telegram-канале ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Суровикин

Он также отметил, что замкомандующего нет и в других СИЗО. Так секретарь ОНК оценил сообщения западных СМИ о том, что Суровикин находится в «Лефортово».

«Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет», — написал Мельников.

Общественник также отказался комментировать информацию о «подпольном СИЗО в Серебряном бору». Он назвал подобные сведения «бредом».

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на чиновников США написала, что Суровикин якобы заранее знал о планах частной военной кампании «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предпринять попытку вооружённого мятежа в России. В свою очередь британское издание The Financial Times утверждало, что генерала армии якобы задержали.

28 июня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал спекуляциями и пересудами публикации в ряде СМИ о том, что Суровикин мог заранее знать о попытке мятежа. Заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что генерал армии находится в «Лефортово».