Москва, 28 июня, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Заместитель генерала армии Сергея Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин опроверг слухи о том, что он находится в московском СИЗО «Лефортово». Об этом он рассказал в среду, 28 июня, в интервью URA. RU.

Александр Рюмин / ТАСС Генерал-полковник Андрей Юдин

«Я нахожусь в отпуске. Дома», — сказал Юдин.

Ранее военный корреспондент Владимир Романов в своём Telegram-канале сообщил, что Сергей Суровикин находится в московском следственном изоляторе. По его словам, главнокомандующего ВКС России «забрали» ещё 25 июня.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами назвал спекуляцией слухи о том, что Суровикин якобы заранее знал о планах ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным предпринять попытку вооружённого мятежа.

24 июня генерал Суровикин обратился к бойцам ЧВК с призывом остановить мятеж и прийти к разрешению ситуации мирным путём.