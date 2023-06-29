Нью-Йорк, Украина, 30 июня, 2023, 01:17 — ИА Регнум. Власти США выделили $4,5 млрд на погашение государственного долга Украины, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН американский журналист, основатель и главный редактор сайта The Grayzone Макс Блюменталь.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он рассказал, что его ресурс представил независимый аудит налоговых средств Соединённых Штатов, направленных на нужды Украины в течение 2022 и 2023 годов. Блюменталь подчеркнул, что американские граждане даже не подозревают, куда уходят их налоги.

Журналист отметил, что, если рассматривать сумму в $4,5 млрд, то можно подсчитать, что с каждого американца удержали $30. Блюменталь указал, что при этом четверо из десяти жителей США не могут вызвать себе скорую помощь, поскольку приезд медиков обойдется им в $400.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля американский журналист Сеймур Херш рассказал, что президент Украины и его окружение в течение 2022 года незаконно присвоили себе $400 млн, которые Запад передал Киеву на покупку дизельного топлива. Он сослался на данные Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.

19 апреля бывший украинский премьер-министр Николай Азаров написал, что государственный долг Украины к концу 2023 года в очередной раз обновит рекорд и достигнет $173 млрд. По его оценке, эта сумма составляет 120% ВВП страны.

29 июня исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) согласовал незамедлительный перевод финансовой помощи Украине в размере $890 млн.