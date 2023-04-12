Вашингтон, 12 апреля, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Президент Украины и его команда незаконно присвоили 400 миллионов долларов, которые страна получила на покупку дизельного топлива. Об этом 12 апреля заявил американский журналист Сеймур Херш.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

«Украинский президент и многие из его окружения присвоили себе несметные миллионы американских долларов, предназначенных для оплаты дизельного топлива», — говорится в опубликованном на сайте Херша сообщении.

По его данным, 400 миллионов долларов были присвоены Зеленским и его окружением в течение 2022 года. Сумму назвали аналитики Центрального разведывательного управления США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение, что в стране нужно сменить главу государства из-за распространения коррупции. Он отмечал, что управлять Украиной должен человек, который сам не будет воровать и не даст делать это другим.

На протяжении последних лет Украина фактически живет по грантовой системе, которую разъедает коррупция, заявлял в 2022 году заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.