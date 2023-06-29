Киев, 29 июня, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 29 июня сообщил, что Киев рассчитывает начать переговоры о вступлении в Евросоюз в течение ближайшего полугодия. Он напомнил, что с 1 июля председательствовать в союзе начнёт Испания и премьер-министр Педро Санчес планирует посетить украинскую столицу.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Это очень много говорит о том, как важны для нашей Европы будут эти полгода. Это историческое время, чтобы начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима также отметил, что готов к началу переговоров, так как прогресс в выполнении рекомендаций, по его мнению, есть, и его необходимо зафиксировать. Зеленский заявил, что Украина настроена как можно быстрее подготовиться к переговорам и что Европа, по его мнению, немыслима без Украины. Об этом он сказал, выступая по видеосвязи перед лидерами стран ЕС, участвующих в заседании ЕС в Брюсселе.

Ранее ИА Регнум привело слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от готовности страны. Никаких чётких отрезков времени, в том числе для финальной стадии переговоров, по её словам, не существует. Более того, из аналитического доклада экспертов ЕС следует, что Украина находится на «раннем» этапе подготовки к вступлению в Евросоюз.

Заявку на вступление в ЕС Украина подала после начала специальной военной операции России. Зеленский заявлял о необходимости немедленного приёма страны, а президенты восьми стран союза призвали ускорить процесс вступления, но фон дер Ляйен заявила, что процесс потребует времени. Европарламент рекомендовал присвоить Украине статус официального кандидата, а Совет ЕС запросил мнение Еврокомиссии. Вместе с рекомендацией утвердить кандидатский статус Киеву выдвинули список требований по реформированию страны. В июне 2022 года Украине присвоили статус кандидата.

Президент России Владимир Путин также оценил стремление Украины и заявил, что не имеет ничего против вступления страны в ЕС, так как союз не является ни военной организацией, ни политическим блоком. Глава государства подчеркнул, что желание стать членом объединения — суверенное решение любой страны, и указал на то, что украинская экономика потребует внушительных субсидий и дотаций, что при этом тоже не гарантирует восстановления утраченных Киевом промышленных и экономических возможностей.