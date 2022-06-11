Брюссель, 11 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Еврокомиссия 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз «с условиями, связанными с верховенством закона и борьбой с коррупцией». Об этом 11 июня со ссылкой на свои источники сообщает издание Bloomberg.

Global Panorama Урсула фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня посетила Киев, где похвалила президента страны Владимира Зеленского «за прогресс в заявке его страны на вступление в ЕС».

«Вы многое сделали для укрепления верховенства закона, но всё ещё необходимо провести реформы, например, для борьбы с коррупцией», — цитируют журналисты фон дер Ляйен.

Решение о вступлении Украины в ЕС должно быть принято единодушно 27 государствами-членами блока, отмечает издание, процесс вхождения «может длиться более 10 лет, в котором страна должна принять правила и стандарты ЕС».

Представители некоторых государств по-прежнему «скептически относятся к появлению какого-либо быстрого пути для Киева», другие утверждают, что Украина недостаточно выполняет принципы ЕС, связанные с верховенством закона или основными правами.

Лидеры ЕС обсудят заявку Украины на вступление во время очередного саммита 23−24 июня в Брюсселе.