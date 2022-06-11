Еврокомиссия назвала условия вступления Украины в ЕС — Bloomberg
Брюссель, 11 июня, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Еврокомиссия 17 июня порекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз «с условиями, связанными с верховенством закона и борьбой с коррупцией». Об этом 11 июня со ссылкой на свои источники сообщает издание Bloomberg.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня посетила Киев, где похвалила президента страны Владимира Зеленского «за прогресс в заявке его страны на вступление в ЕС».
«Вы многое сделали для укрепления верховенства закона, но всё ещё необходимо провести реформы, например, для борьбы с коррупцией», — цитируют журналисты фон дер Ляйен.
Решение о вступлении Украины в ЕС должно быть принято единодушно 27 государствами-членами блока, отмечает издание, процесс вхождения «может длиться более 10 лет, в котором страна должна принять правила и стандарты ЕС».
Представители некоторых государств по-прежнему «скептически относятся к появлению какого-либо быстрого пути для Киева», другие утверждают, что Украина недостаточно выполняет принципы ЕС, связанные с верховенством закона или основными правами.
Лидеры ЕС обсудят заявку Украины на вступление во время очередного саммита 23−24 июня в Брюсселе.