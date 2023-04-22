Лозанна, Швейцария, 22 апреля, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Издав указ, запрещающий украинским спортсменам соревноваться с россиянами, власти Украины зашли слишком далеко. Правительства не должны влиять на возможности атлетов получить доступ к международным турнирам. Об этом заявил директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод.

Алексей Филиппов/РИА Новости Олимпиада

«Они [власти Украины] зашли слишком далеко, потому что спортсмены должны быть в центре всех наших обсуждений, и мы не верим, что решения правительств, будь то правительство Украины, России или любого другого государства, должны влиять на возможность спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию», — сказал представитель МОК.

Он также добавил, что исполком МОК обсудит ситуацию, возникшую в связи с запретом украинским спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в минспорта Украины заявили, что будут добиваться того, чтобы украинских спортсменов и федерации наказывали за участие в турнирах, на которых будут выступать граждане России и Белоруссии. При этом ведомство совместно с СБУ разрабатывало специальные санкции на такой случай.

Министерство молодёжи и спорта Украины 14 апреля опубликовало приказ, согласно которому украинским спортсменам запрещено выступать на соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из России и Белоруссии. Если федерация по какому-либо виду спорта нарушит приказ, то будет ставиться вопрос о лишении её статуса национальной.

Кроме того, приказ даёт право отзывать делегации украинских спортсменов из командировок, если в соревнованиях принимают участие российские и белорусские атлеты.