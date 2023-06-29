Москва, 29 июня, 2023, 15:49 — ИА Регнум. Российские бизнесмены за пять месяцев подали 43 тыс. заявок на регистрацию новых товарных знаков, заявил 29 июня президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, из-за введённых Западом санкций никакой катастрофы не произошло: напротив, возможности российских предпринимателей расширились в несколько раз. Они активно занимают на рынке освободившиеся ниши.

«Для справки скажу, что за пять месяцев текущего года российскими предпринимателями подано более 43 тысяч заявок на регистрацию товарных знаков», — сказал Путин.

Президент призвал наградить победителей конкурса новых отечественных брендов форума «Сильные идеи для нового времени».

Со своей стороны генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сказала, что прирост числа предложений по новым брендам происходит ежегодно.

«Если в 2020 году у нас было 15 тысяч заявок, то в этом году — 23 тысячи», — уточнила она.

29 июня Путин принял участие в пленарном заседании III ежегодного форума АСИ «Сильные идеи для нового времени».

Он ознакомился с выставкой победителей конкурса лучших новых отечественных брендов, осмотрев тематические зоны «Высокие технологии», «Информационные технологии», «Креативные индустрии», «Потребительские товары» и «Продовольствие».

Президент, выступая на открытии форума, заявил, что российским производителям нужно помочь раскручивать производство, чтобы отечественная продукция на рынке преобладала и чтобы постепенно расширять географию распространения российских торговых марок.