Москва, 29 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. На рынке страны должны преобладать отечественные товары, заявил 29 июня президент Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.

Сергей Бобылев/ТАСС Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени»

Он призвал сделать всё, чтобы именно продукция российских производителей заполняла рынок страны. Импортные товары должны быть только дополнением.

«Как известно, любая монополия, любое доминирование невечны. Наши компании, команды готовы к конкуренции», — сказал Путин.

Президент заявил, что российским компаниям необходимо помочь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816462" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин призвал помочь российским производителям раскрутиться

«Наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше. Сейчас надо помочь российским производителям, что называется, раскрутиться», — отметил президент.

И тогда у России появятся собственные торговые марки, которыми страна будет гордиться. Их будут узнавать по всему миру. Всё делается постепенно, отметил глава государства. Нужна целенаправленная политика по продвижению отечественных брендов.

Путин также обратил внимание на то, что мир не рухнул из-за введённых Западом санкций. Возможности российских предпринимателей только расширились: они заняли освободившиеся после ухода с российского рынка западных компаний ниши.

Президент указал на то, что Запад, вводя санкции, ждал появления в России пустых полок, но этого не произошло. Раньше западные товары вытесняли российские, в том числе за счёт субсидирования в своих странах и в нарушение правил ВТО. Теперь этот тренд ушёл в прошлое.