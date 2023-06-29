Москва, 29 июня, 2023, 15:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин рассказал о новом времени для страны. 29 июня, на пленарном заседании третьего ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени» глава государства назвал важным вклад каждого в укрепление России.

Сергей Савостьянов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени — 2023» в Москве

«Новое время — это не какое-то отдалённое будущее, это, по сути дела, наше время, мы в нём сегодня живем. Здесь находятся интересы нашей Родины, устремления людей. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллективов каждого предприятия», — заявил президент.

Глава государства отметил, что большую роль в этом играют молодые бизнес-команды, которые участвуют во всех инициативах, укрепляющих и развивающих потенциал страны. Он также заявил, что основой суверенитета страны является ответственное гражданское общество. Он назвал общественные, предпринимательские и волонтёрские инициативы мотором развития России.

Форум организовало Агентство стратегических инициатив. Участники мероприятия предложили идеи по цифровому и технологическому развитию страны, по социальной сфере и по экономике и предпринимательству. Их представят генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, спецпредставитель президента по вопросам цифрового развития Дмитрий Песков и глава госкорпорации развития ВЭБ. РФ Игорь Шувалов.