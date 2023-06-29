Биробиджан, 29 июня, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Мальчик четырёх лет, в поисках которого принимал участие 71 человек в Еврейской автономной области (ЕАО), найден живым. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в своём Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM МЧС России

Ребёнок, гостивший у своих родственников в селе Песчаном, пропал 28 июня. Мальчик, одетый лишь в тапочки с носками, майку и шорты, ушёл из дома в неизвестном направлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в поисках ребёнка в ЕАО, которые не останавливались всю ночь, принимал участие 71 человек, в том числе сотрудники полиции, МЧС, волонтёры и кинологи со служебными собаками. Обследовались лесные массивы и близлежащие водоёмы.

Отрабатывались возможные места пребывания ребенка. Ориентировки с фотографией пропавшего мальчика переданы всем наружным полицейским нарядам. Кроме того, в связи с исчезновением ребёнка было заведено уголовное дело по статье об убийстве.