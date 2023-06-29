Биробиджан, 29 июня, 2023, 04:03 — ИА Регнум. Мальчика четырёх лет, пропавшего в селе Песчаном Еврейской автономной области, разыскивает 71 человек, включая кинологов со служебными собаками. Об этом сказано в опубликованном 28 июня сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Уточняется, что четырёхлетний Артём находился у родственников в селе Песчаном и сам ушёл из дома в неизвестном направлении. В момент исчезновения ребёнок был одет в футболку, шорты и тапочки с носками.

В полицию с заявлением о пропаже ребёнка обратилась мать Артёма. К поискам мальчика привлечены сотрудники полиции, МЧС и волонтёры. Розыски ребёнка продолжались всю ночь.

«Отрабатываются возможные места пребывания ребенка. Ориентировки с фотографией пропавшего мальчика переданы всем наружным полицейским нарядам. <…> Обследуется лесной массив, близлежащие к селу водоемы», — уточнили в пресс-службе УМВД по ЕАО.

В СУ Следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО после пропажи ребёнка возбуждено дело по статье об убийстве.

Ранее ИА Регнум сообщало, что десятилетнего мальчика, который пропал в тайге в Амурской области, нашли. Ребёнок жив, его обнаружили спасатели на вездеходе. Десятилетний житель Амурской области потерялся в Архаринском районе в районе реки Малый Урил. Поиски мальчика вели 68 человек.