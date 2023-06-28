Архаринский район, Амурская область, 28 июня, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Мальчика 11 лет разыскивают спасатели, кинологи и волонтёры в тайге Амурской области. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

Уточняется, что о помощи в розысках ребёнка попросил отец мальчика. Вместе отец и сын отправились на охоту в Архаринский район. В районе реки Малый Урил мальчик отошёл от отца в лес и потерялся.

К поискам ребёнка привлекли около 50 человек, а также волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Также на поиски убыла группировка МЧС России, состоящая из двух кинологов с собаками, девяти спасателей и четырёх единиц техники.

По состоянию на утро 28 июня мальчик не найден. Волонтёры планируют задействовать параплан, чтобы обследовать местность с воздуха.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Екатеринбурге вторые сутки продолжаются поиски пропавшего 26 июня шестилетнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе городского управления МВД, в поисковых мероприятиях задействовали более 300 представителей правоохранительных органов, а также специально обученных служебных собак.

Стражи порядка заверили, что поиски будут вестись до тех пор, пока ребёнка не найдут.