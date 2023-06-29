Берлин, 29 июня, 2023, 03:29 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ должна быть готова к организации многолетней поддержки Украины в виде поставок вооружений. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Erste.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы должны быть готовы к тому, что это [поставки оружия на Украину] может занять достаточно много времени», — сказал немецкий канцлер.

По его мнению, Германия не сможет внести значительный вклад в поддержку Вооружённых сил Украины, если не организует проект многолетней поддержки.

При этом Олаф Шольц добавил, что надеется на скорейшее завершение вооружённого конфликта: «Мы надеемся, что этот конфликт быстро закончится».

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Пентагон обсудил с главой оборонного ведомства США Ллойдом Остиным ситуацию на Украине. Кроме того, стороны договорились о размещении военных баз военнослужащих НАТО на территории ФРГ.