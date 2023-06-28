Хмельницкий, Украина, 29 июня, 2023, 00:41 — ИА Регнум. Неизвестные лица захватили в селе Перегинка Хмельницкой области храм великомученика Димитрия Солунского, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщается в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

Вместе с захватчиками была депутат Россошанской территориальной общины Оксана Онищук. Они срезали замки и незаконно проникли в храм, а после завладели имуществом церкви.

Настоятель храма иерей Алексей Писаренко обратился в полицию с заявлением по поводу произошедшего.

В Украинской православной церкви ранее уже не раз сообщали о захвате объектов УПЦ раскольниками. Речь идёт об около 50 захваченных храмах.

Актам захвата способствует украинское законодательство, в соответствии с которым объект может передаваться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) через решение большинства прихожан. При этом приезжие раскольники часто решают вопрос в свою пользу, поскольку списки прихожан обычно отсутствуют.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня стало известно, что в селе Белогородка Киевской области сторонники ПЦУ захватили принадлежащий УПЦ нижний храм в честь Архистратига Михаила.