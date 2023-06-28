Москва, 28 июня, 2023, 21:04 — ИА Регнум. В России нужно ускорить разработку концепции по автомобильном туризму. Об этом 28 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан

«Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», — сказал он.

Президент также отметил важность развития пешеходных туристических троп. Популярность этого вида туризма также растёт.

Ранее Путин неоднократно указывал на важность развития внутреннего туризма в России в условиях западных санкций. В ноябре 2022 года он заявил, что это направление имеет колоссальный потенциал. При этом президент отметил проблемы, которые мешают развитию внутреннего туризма: недостаточное развитие инфраструктуры, крайне малый вклад отрасли в ВВП.