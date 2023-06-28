Путин призвал ускорить разработку концепции по автотуризму по России
Москва, 28 июня, 2023, 21:04 — ИА Регнум. В России нужно ускорить разработку концепции по автомобильном туризму. Об этом 28 июня заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.
«Для многих людей это самый удобный, комфортный вид путешествий. Нужно расширять соответствующую дорожную инфраструктуру, сервисные услуги», — сказал он.
Президент также отметил важность развития пешеходных туристических троп. Популярность этого вида туризма также растёт.
Ранее Путин неоднократно указывал на важность развития внутреннего туризма в России в условиях западных санкций. В ноябре 2022 года он заявил, что это направление имеет колоссальный потенциал. При этом президент отметил проблемы, которые мешают развитию внутреннего туризма: недостаточное развитие инфраструктуры, крайне малый вклад отрасли в ВВП.