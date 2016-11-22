Москва, 22 ноября, 2016, 14:39 — ИА Регнум. В России произошло увеличение внутреннего туризма, но это является лишь частичной заслугой тех, кто занимается туризмом. Об этом 22 ноября в ходе «Форума действий» ОНФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Russkiydom.su Туризм

«Внутренний туризм существенно увеличился. Но это лишь отчасти заслуга тех, кто занимается туризмом. В большей степени это связано с курсовой разницей, с тем, что за границу стало ездить дороже. Правда, появился мирового уровня круглогодичный туристический кластер — Сочи. Крым есть, правда, нужно много сделать, чтобы подняться хотя бы до уровня СССР. Появляются и другие точки на карте страны, где можно отдыхать, хотя внутренний потенциал очень высокий», — сказал Путин.

По его словам, «эксперты отмечают проблемы»: «Это отсутствие должной инфраструктуры. Международные структуры ставят наши туристические возможности на 49-е место в мире. Вклад туристической отрасли в ВВП крайне мал — 1,6%. Потенциал у нас колоссальный. Именно поэтому несколько лет назад мы приняли решение о развитии внутреннего туризма — закладывалось 141 млрд, из них львиную долю должны были внести инвесторы: свыше 100 млрд, и 31 млрд — федеральные деньги, а 13 млрд — региональные. Конечно, ссылаются на экономические трудности, на курсовую разницу, и указывают, что им трудно привлечь инвесторов. Но я не могу не согласится в том, что нужно лучше считать — где и что можно сделать».

Путин напомнил, что всегда возникают сомнения — «действительно хотели создать новый туристический кластер или хотели дать близким сердцу подрядчикам работу?»: «Подрядчики всё сделали, но ничего не заработало, и результата нет. Это требует пристального внимания. Нужно тщательно анализировать предложения региона».

Глава государства призвал «пересмотреть то, как выстроена работа»: «Федеральные деньги идут на инфраструктуру, и мы видим, что деньги выделяются, инфраструктура строится, подрядчика местные власти не приводят. Только осваивают федеральную часть. А там — не самая большая доля в программе. Может, надо и денег добавить — но лишь при увеличении качества и нацеленности на результат».

Путин пообещал развивать внутренний туризм: «Такого потенциала, как у нас, в мире нет, и этот 141 миллиард — его недостаточно для развития инфраструктуры. Давайте договоримся, что мы эту программу продолжим с большим контролем».

Напомним, 22 ноября президент РФ Владимир Путин принимает участие в «Форуме действий» ОНФ. Главными темами форума стали итоги деятельности трёхлетнего существования ОНФ, а также исполнение «майских указов».