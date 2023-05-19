* Greenpeace — запрещённая в России организация

Москва, 20 мая, 2023, 00:29 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность международной некоммерческой организации «Гринпис» (Greenpeace International) (организация, признанная в РФ нежелательной), сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Greenpeace (организация, признанная в РФ нежелательной)

В тексте заявления Генпрокуратуры говорится, что деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». В ведомстве отметили, что вместе со своей природоохранной деятельностью Greenpeace* предпринимает активные попытки вмешательства во внутренние дела России.

Кроме того, в Генпрокуратуре указали на то, что указанный фонд спонсирует организации, признанные иностранными агентами, а также требует изменять российское законодательство в ущерб интересам общества и граждан. После начала специальной военной операции на Украине активисты проводят пропаганду против России, призывая к экономической изоляции страны и ужесточению санкций против нее.

Greenpeace* создали как экологическую организацию в сентябре 1971 года в Канаде. В СССР ее отделение появилось в 1989 году, а в 1992 году подразделение начало работать в РФ.

В состав Greenpeace* входят 26 независимых национальных и региональных организаций с представительством в 55 странах. Их координирует офис в Амстердаме, который работает с 1979 года.