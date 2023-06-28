Вильнюс, 28 июня, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Власти Литвы намерены передать Украине два специально приобретённых ими для этого зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. Об этом 28 июня сообщил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

TOMS KALNINS/EPA/TASS (ЗРК) NASAMS

«Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине», — написал он.

Литовский лидер уточнил, что оба ЗРК в ближайшее время поставят ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев, где он намерен встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. С последним литовский лидер хочет обсудить расписание июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также переговоры по вступлению Украины в ЕС и оказание Киеву помощи.

При этом ранее литовский президент заявлял о невозможности присоединения Украины к НАТО, пока продолжаются военные действия. По его мнению, в Киеве это тоже понимают.