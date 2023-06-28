Киев, 28 июня, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с необъявленным визитом в Киев на встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 28 июня сообщила канцелярия литовского лидера.

РИА Новости/РИА Новости Президент Литвы Гитанас Науседа

«Президент Литвы Гитанас Науседа в среду прибыл с необъявленным заранее визитом в Киев», — говорится в сообщении.

Помимо переговоров с украинским лидером, Науседа примет участие в мероприятии, приуроченном к 27-й годовщине принятия украинской конституции.

Также указывается, что литовский президент намерен обсудить с украинским коллегой расписание июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а также переговоры по вступлению Украины в Евросоюз и оказание Киеву помощи от ЕС, в частности со стороны Литвы.

Как сообщало ИА Регнум, 30 апреля Науседа заявил о невозможности присоединения Украины к НАТО во время конфликта с Россией. Он добавил, что, по его мнению, это понимает и украинская сторона.

Позднее литовский лидер призвал к усилению безопасности восточного фланга Североатлантического альянса в случае, если ЧВК «Вагнер» окажется на территории Белоруссии. Науседа отметил, что имеет в виду именно весь альянс, а не только Литву.