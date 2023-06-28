Москва, 28 июня, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы в ходе заседания 28 июня приняли в третьем чтении закон, который временно запрещает взыскивать долги с жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.

Известия/Александр Казаков

«До 1 января 2026 года запрещается осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, постоянно проживающих на указанную дату на территории новых регионов», — говорится в сообщении.

Под действие закона попадают долговые обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года у лиц, которые на тот момент постоянно проживали в новых регионах.

Нововведение не распространяется на долги между физическими лицами в размере до 50 тыс. рублей и на задолженность за услуги ЖКХ. Также мораторием не смогут воспользоваться предприниматели, взявшие кредит на развитие бизнеса.

Принятый закон направят на согласование в Совет Федерации. Документ вступит в силу после того, как его подпишет президент, а затем его опубликуют.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент Владимир Путин заявил, что жизненный уровень в новых регионах страны нужно максимально быстро поднять до общероссийских показателей. По его оценке, это получится сделать в ближайшее десятилетие, но это не означает, что процесс нужно растягивать на такой срок.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Перед этим граждане этих регионов поддержали воссоединение в ходе референдумов. Путин неоднократно подчёркивал важность их интеграции в правовое пространство России.