Москва, 9 февраля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Четыре новых российских региона — ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области — нужно вывести на общероссийские показатели, заявил 9 февраля президент РФ Владимир Путин на заседании АСИ.

Евгений Биятов/РИА Новости Луганск

Владимир Путин «Нужно вывести на общероссийские показатели все эти территории. И сделать это уже в горизонте текущего десятилетия. Чем быстрее, тем лучше. Когда я говорю «десятилетие», это не значит, что нужно на десятилетие всё это растягивать».

Президент пояснил, что нужно поэтапно и планомерно двигаться в этом направлении. Все регионы страны должны двигаться вперёд в своём развитии.

«Чтобы жители связывали с ними будущее своей семьи, строили свои планы на долгосрочную перспективу, — сказал Путин. — Чтобы росла, как социологи говорят, приверженность человека своему городу, посёлку, месту, где он родился и живёт».

Глава государства добавил, что «Родина в целом начинается как раз с малой родины».

Напомним, республики Донбасса, Запорожская и Херсонская области воссоединились с Россией в конце сентября по итогам референдумов. ДНР и ЛНР восемь лет являлись самостоятельными государствами, Запорожская и Херсонская области до сентября 2022 года входили в состав Украины.