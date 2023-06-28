Москва, 28 июня, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Российские военные не наносили удары по гражданским объектам в городе Краматорске, сообщил 28 июня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Известия/Дмитрий Астрахань

«Российская Федерация не наносит ударов по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой», — сказал Песков.

28 июня украинские СМИ распространили информацию о ракетном ударе 27 июня по Краматорску — городу в ДНР, контролируемому Киевом.

Украинские власти также заявили о погибших и раненых жителях Краматорска.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал информацию о том, что одно из кафе в Краматорске, в котором находились иностранные наёмники ВСУ, получило повреждение в результате удара вечером 27 июня. На приложенных к посту видео слышна английская речь.