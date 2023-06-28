Волжский, Волгоградская область, 28 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области 63-летняя пенсионерка избила до смерти свою 91-летнюю мать. О трагедии стало известно в среду, 28 июня.

Global Look Press/imagebroker/Birgit Koch

В управлении Следственного комитета России сообщили, что инцидент произошел 23 июня, когда между женщинами возник конфликт. В процессе выяснения отношений словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой женщина толкнула свою мать и несколько раз ударила её ногами в область груди.

«25 июня, обнаружив мать без признаков жизни, подозреваемая сообщила в правоохранительные органы. Как установила судебно-медицинская экспертиза, 91-летняя женщина скончалась от полученной тупой травмы грудной клетки», — говорится в сообщении.

Подозреваемую задержали, началось следствие. Решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, в Новосибирске умер избитый в пансионате 98-летний ветеран Великой Отечественной войны. Росздравнадзор и СК провели проверку. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье об оказании пансионатом небезопасных услуг. В ходе расследования стало известно, что услуги по проживанию в нём ветерану оказывали с марта по май 2023 года.