Новосибирск, 26 июня, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В Новосибирске умер 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, которого, по данным СМИ, избили в местном пансионате. Об этом 26 июня сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Известия/Кристина Кормилицына

«Сегодня дочь подтвердила его смерть», — процитировало РИА Новости представителя ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в новосибирском пансионате избили 98-летнего мужчину. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и СК провели проверку оказания медпомощи в учреждении. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту случившегося уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Следствие в ходе расследования сообщило, что социальные услуги по проживанию в пансионате со всеми сопутствующими процессами ветерану оказывали в период с марта по май 2023 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Чувашии избили до смерти 92-летнего ветерана. Следователи установили, что трагедия произошла 10 августа 2022 года в Красночетайском районе. В совершении преступления подозревали 70-летнего местного жителя, родственника 92-летней женщины-ветерана, труженицы тыла. По предварительной версии, мужчина, будучи в состоянии опьянения, несколько раз ударил женщину по разным частям тела. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.