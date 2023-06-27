Москва, 27 июня, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Встреч у посланника папы Римского Франциска по урегулированию на Украине кардинала Маттео Дзуппи не планируется в МИД России в ходе визита в Москву. Об этом 27 июня сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Дзуппи

На соответствующий вопрос в российском внешнеполитическом ведомстве ответили, что встреч с посланником понтифика не планируется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как уточнил спецпосланник папы Римского кардинал Дзуппи, план Ватикана по урегулированию конфликта на Украине включает поездку в Москву. Визит запланирован на 28–29 июня, при этом в ходе визита спецпосланник планирует установить контакт с РПЦ.

Папа Римский Франциск назначил председателя Конференции итальянских епископов кардинала Дзуппи главой мирной миссии по Украине. Цель миссии — способствовать снижению напряжённости на Украине.