Москва, 28 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Россияне, одновременно имеющие гражданство Украины, получили возможность отказаться от него. Как заявили в МВД России 28 июня, территориальные органы ведомства с 17 июня приступили к реализации положений Федерального закона № 62-ФЗ «Об особенностях правового положения граждан Российской Федерации, имеющих гражданство Украины».

РИА Новости/Сергей Батурин

Согласно этому закону, после приёма заявления о выходе из гражданства Украины оно будет считаться прекращённым. Подать заявление можно будет в бумажном виде в главное управление по вопросам миграции МВД, а также в электронном виде на портале госуслуг.

«Граждане России, достигшие возраста 14 лет, вправе подать заявление самостоятельно. От имени детей, не достигших указанного возраста, с заявлением может обратиться родитель или иной законный представитель», ― пояснили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин подписал закон о правовом положении россиян, имеющих украинское гражданство, 18 марта. Он вступил в силу по истечении 90 дней со дня его опубликования.

Закон предусматривает, что со дня подачи заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования украинского паспорта и других документов, подтверждающих гражданство республики.

В противном случае поданное заявление посчитают недействительным, а сам заявитель будет считаться имеющим гражданство Украины. При этом повторно обратиться с заявлением возможно только через десять лет со дня признания первого заявления недействительным.