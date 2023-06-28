Благовещенск, 28 июня, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Поиски пропавшего в тайге десятилетнего мальчика будут вести вертолёт МЧС, частный самолёт, беспилотники и параплан. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

Поиски пропавшего ребёнка ведутся на земле, на воде и с воздуха. В поисково-спасательной операции задействованы 68 человек и 18 единиц техники, включая беспилотники, квадроциклы, плавсредства. В поисковую группу включены два кинолога со служебными собаками.

«Для проведения поисково-спасательных работ привлечен вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, поисково-спасательные группы Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности и волонтеры Национального центра помощи детям, поисково-спасательных отрядов «Амур» и «Гром». В поисках задействованы вездеход и параплан», — уточняется в сообщении МЧС.

Кроме того, планируется задействовать частный самолёт, пилот которого уже получил координаты и готов к вылету, а также вездеход Хинганского заповедника.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ребёнок пропал днём 27 июня, о его исчезновении заявил отец. По словам мужчины, он с сыном отправился на охоту в лесной массив в районе реки Малый Урил в Архаринском районе. Мальчик отошел от отца в лес и потерялся. Поиски ребёнка осложняются труднодоступностью местности и отсутствием дорог. До места поиска нужно пройти по тайге около 300 километров.