Северо-Курильск, Сахалинская область, 5 июня, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Выброс пепла на высоту три километра зафиксировали специалисты-вулканологи на вулкане Эбеко, расположенном на острове Парамушир. Об этом 5 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

Alexandpilat Дым и пар над Эбеко

Уточняется, что информация о выбросе пепла на высоту 3000 метров поступила от островной группы реагирования на вулканические извержения Дальневосточного отделения Российской академии наук. Шлейф от выброса распространился на расстояние более пяти километров в северо-восточном направлении от вулкана.

Отмечается, что пеплопада в ближайшем к вулкану городе Северо-Курильске, расположенном в шести километрах от исполина, не наблюдается. Запах сероводорода отсутствует, угроза для жизни населения отсутствует.

Ранее ИА Регнум сообщало о выбросе столба пепла курильским вулканом Эбеко на высоту три километра.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в северной части хребта Вернадского. Пепловые выбросы на вулкане наблюдаются с октября 2016 года и являются нормальной активностью для Эбеко. Рекордный выброс пепла на высоту 6000 метров был зафиксирован вулканологами в августе 2018 года.