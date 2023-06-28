Москва, 28 июня, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Вера народа и ценности православной церкви чужды инициаторам вывоза святынь Киево-Печерской лавры на Запад. Такое заявление сделал 28 июня управляющий делами канцелярии Архиерейского синода Русской православной зарубежной церкви (РПЦЗ) протоиерей Серафим Ган в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

По мнению протоиерея, вывоз православных святынь будет означать, что принимающим решения такого рода чужды вера народа и ценности православной церкви. Также представитель РПЦЗ выразил непонимание, по какой причине потребовалось лишать верующих утешения и возможности поклониться святыням в нынешние очень непростые времена.

«Святыни Киево-Печерской лавры, пребывающие в ее стенах и пещерах, принадлежат народу и Церкви. Они должны оставаться с верующими людьми», — указал отец Серафим Ган.

Служба внешней разведки РФ (СВР) сообщила 26 июня, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, включая мощи святых, и передаче их странам Запада.

Ранее ИА Регнум сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала планируемый вывоз ценностей Киево-Печерской лавры за границу примером преступного курса властей Украины на разрушение традиционных основ украинского общества.