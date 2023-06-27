Вашингтон, 28 июня, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп не является сильнейшим кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году, заявил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Может ли он выиграть выборы? Да, может. Вопрос в том, является ли он сильнейшим для победы на выборах. Я не знаю этого ответа», — ответил Маккарти на вопрос в ходе интервью телеканалу CNBC.

Вместе с тем спикер палаты представителей Конгресса США предположил, что действующий президент Джо Байден также имеет высокие шансы победить на предстоящих выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, ранее кандидат в президенты Дональд Трамп на мероприятии федерации республиканок в штате Нью-Гемпшир заявил, что страна находится в упадке, а также пообещал в случае своего избрания исправить положение и нормализовать ситуацию в мире, в том числе и предотвратить украинский конфликт.