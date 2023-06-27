Калининград, 27 июня, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Российская компания «Автотор» анонсировала начало серийного производства китайского внедорожника BAIC BJ40. Об этом предприятие сообщило во вторник, 27 июня.

пресс-служба «Автотора» BAIC BJ40

«Старт промышленного производства новой модели планируется в июле», — говорится в сообщении компании.

В «Автоторе» уточнили, что уже выпустили в тестовом режиме несколько автомобилей. Специалисты работают над настройкой и перепрограммированием оборудования и оснащением производственной линии. Также завершается обучение персонала. На мощностях «Автотора» уже производятся седан BAIC U5 plus и кроссовер BAIC X35.

BAIC BJ40 представляет собой среднеразмерный рамный внедорожник. Авто оснастили двухлитровым бензиновым двигателем с турбиной мощностью 225 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

BAIC — один из крупнейших государственных китайских автоконцернов. «Автотор» основали в 1994 году в Калининграде, и он первым в России начал выпуск иностранных авто. Ранее в производстве были в основном модели BMW, Kia и Hyundai.

Как сообщил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, импорт китайских автомобилей в Россию вырос втрое. Он добавил, что, помимо легковых авто, в разы возрос спрос и на спецтехнику и грузовики. Давыдов отметил, что уходом из России европейские компании сами себе отрезали рынок в 200 млн человек и дали Китаю гигантский шанс развить свой автопром.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в мае продажи новых автомобилей в России выросли в 2,6 раза. По состоянию на май 2023 года, в стране продали 72,2 тыс. новых легковых авто (в мае 2022 года продажи составили 27,5 тыс. единиц). Более половины проданных автомобилей составили отечественная Lada (22 тыс.), и ещё по 10% принадлежит китайским Chery (7,4 тыс.) и Haval (7,4 тыс.). В топ-5 попали китайский Geely (6,7 тыс.) и корейский Kia (3,1 тыс.).