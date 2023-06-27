Краснодар, 27 июня, 2023, 16:04 — ИА Регнум. В Краснодаре молния во время грозы ударила в голову 49-летнему мужчине. Инцидент произошёл 27 июня в хуторе Ленина.

Кадр из видео

На кадрах с камеры видеонаблюдения видна большая открытая стоянка грузовиков. Ближе к концу ролика в правой части кадра яркая молния бьёт прямо в идущего мужчину. Потеряв сознание после удара, он упал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816012" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Краснодаре мужчина погиб от удара молнии в голову

Как сообщил Telegram-канал «112», мужчина не выжил. Погибший приехал в Краснодарский край на закупку из Симферополя.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели туристки из Новороссийска от удара молнии в горах Адыгеи. Женщина была участницей однодневного похода по горной местности в составе группы из 38 туристов. Во время похода началась гроза, и в районе Абадзешского перевала в туристку ударила молния. От полученного электрического разряда она погибла на месте. В региональном управлении СК начали проверку обстоятельств гибели.