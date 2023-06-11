Майкоп, 11 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. В горах Адыгеи от удара молнии погибла туристка из Новороссийска, проходившая в составе группы по однодневному маршруту. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

Fernando Flores Молния

Отмечается, что в однодневный поход по горной местности отправились 38 туристов. Во время похода погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой.

«В районе Абадзешского перевала в одну из участников похода — 26-летнюю женщину — ударила молния, в результате чего пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что организована проверка обстоятельств гибели туристки, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщало ИА Регнум, в марте мужчина-турист насмерть замёрз на Эльбрусе. Его нашли на высоте пять тысяч метров. Он совершал восхождение в кроссовках и без экипировки.