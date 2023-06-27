Копенгаген, 27 июня, 2023, 14:11 — ИА Регнум. В Дании не согласились с предложением смягчить для Украины требования по вступлению в Евросоюз. Во вторник, 27 июня, министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен на встрече с коллегами из ЕС заявил, что страна выступает за сохранение общих правил в вопросе членства Украины в ЕС.

Известия/Тарас Петренко

«С точки зрения геополитики было бы очень хорошо расширить ЕС за счет восточных стран. Но история также учит, что реформы легче проводить, когда еще только вступаешь, а не когда уже вступил. И себе, и этим странам мы окажем медвежью услугу, если снизим требования», — сказал он.

Ранее ИА Регнум привело слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что сроки вступления Украины в Евросоюз будут зависеть от готовности страны, но при этом никаких чётких отрезков времени, в том числе для финальной стадии переговоров, как и для непосредственно вступления, не существует. Более того, из аналитического доклада экспертов ЕС следует, что Украина находится на «раннем» этапе подготовки к вступлению в Евросоюз.

Заявку на вступление в ЕС Украина подала после начала специальной военной операции России. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости немедленного приёма страны, а президенты восьми стран союза призвали ускорить процесс вступления, но фон дер Ляйен заявила, что процесс потребует времени. Европарламент рекомендовал присвоить Украине статус официального кандидата, а Совет ЕС запросил мнение Еврокомиссии. Вместе с рекомендацией утвердить кандидатский статус Киеву выдвинули список требований по реформированию страны. В июне 2022 года Украине присвоили статус кандидата.

Президент России Владимир Путин также оценил желание Украины и заявил, что не имеет ничего против вступления страны в ЕС, так как союз не является ни военной организацией, ни политическим блоком. Глава государства подчеркнул, что желание стать членом объединения — суверенное решение любой страны. Он также отметил, что страны ЕС должны самостоятельно определить целесообразность принятия Украины. Путин указал только на то, что украинская экономика потребует внушительных субсидий и дотаций, что при этом тоже не гарантирует восстановления утраченных Киевом промышленных и экономических возможностей.