Лондон, 27 июня, 2023, 08:40 — ИА Регнум. Заявку Швеции на вступление в НАТО обсудит министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Стокгольм на этой неделе. Об этом 27 июня сообщила газета The Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Швеция и НАТО

Уточняется, что глава британского МИД проведёт встречи со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом, а также с министром обороны Швеции Полом Йонсоном. Клеверли обсудит с главами шведских ведомств вопросы европейской безопасности и наращивание военного сотрудничества двух стран, включая совместные учения. Встреча запланирована на острове Готланд в Балтийском море.

Перед визитом в Швецию Клеверли напомнил о тысячелетней истории отношений Швеции и Великобритании, об их важной роли в европейской безопасности на сегодняшний день. Кроме того, политик отметил, что Великобритания прилагает все возможные усилия для того, чтобы Швеция могла как можно скорее войти в военный блок НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Швеция может войти в Североатлантический альянс к июльскому саммиту организации в Вильнюсе. По мнению Столтенберга, Швеция прошла для этого долгий путь и приобрела необходимый для всё большей интеграции в альянс статус.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс в мае 2022 года, после начала украинского конфликта. При этом Финляндия 4 апреля 2023 года официально стала 31-м членом НАТО.