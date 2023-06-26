Колорадо-Спрингс, США, 27 июня, 2023, 00:55 — ИА Регнум. Сразу пять пожизненных сроков без права помилования получил американец, устроивший стрельбу в гей-клубе в 2022 году. Об этом 27 июня сообщило агентство Reuters.

thebureauinvestigates.com Американский суд

Андерсон Ли Олдрич признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в убийстве первой степени и 46 пунктам обвинения в покушении на убийство. При этом он не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в преступлениях на почве предвзятости.

Поясняется, что признание вины Олдрич является частью его соглашения, достигнутого с прокурорами, данное соглашение позволило избежать затягивания судебного процесса. В соответствии со сделкой о признании вины судья Майкл Макгенри приговорил Олдрича к пяти пожизненным срокам подряд без возможности помилования по обвинению в убийстве плюс к 2200 годам дополнительного тюремного заключения по пунктам обвинения в покушении на убийство.

В ноябре 2022 года Олдрич, одетый в бронежилет и вооружённый пистолетом и винтовкой открыл стрельбу в ночном гей-клубе Club Q в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. В результате нападения на клуб погибли пять человек, ещё 18 человек получили ранения.

Ранее ИА Регнум сообщало о стрельбе в ночном клубе в американском штате Колорадо. Президент США Джозеф Байден заявил, что в стране необходимо ужесточить контроль над огнестрельным оружием и запретить продажу штурмового оружия после стрельбы в Колорадо-Спрингс, в результате которой погибли пять человек.