Москва, 26 июня, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Вооружённый мятеж в России в любом случае был бы подавлен. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин 26 июня в своём обращении к согражданам.

Софья Сандурская/ТАСС Сотрудники Росгвардии на въезде в Москву

Также российский лидер поблагодарил граждан России за выдержку, сплочённость и патриотизм и отметил, что любые попытки шантажа и создания смуты в России обречены на провал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815840" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин: вооружённый мятеж в России в любом случае был бы подавлен

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