Путин: вооружённый мятеж в России в любом случае был бы подавлен
Путин заявил, что вооружённый мятеж в России в любом случае был бы подавлен
Москва, 26 июня, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Вооружённый мятеж в России в любом случае был бы подавлен. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин 26 июня в своём обращении к согражданам.
Софья Сандурская/ТАСС
Сотрудники Росгвардии на въезде в Москву
Также российский лидер поблагодарил граждан России за выдержку, сплочённость и патриотизм и отметил, что любые попытки шантажа и создания смуты в России обречены на провал.
Путин: вооружённый мятеж в России в любом случае был бы подавлен
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